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Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan'dan spekülatörlerle ilgili flaş açıklama!

Ticaret Bakanı , " olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 12:55
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan'dan spekülatörlerle ilgili flaş açıklama!

Ticaret Bakanı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk gibi piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdiklerinin gündeme geldiğini ifade etti.

"TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

, " olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan'dan spekülatörlerle ilgili flaş açıklama!
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