Son dakika haber: Ticaret Bakanı Pekcan'dan spekülatörlerle ilgili flaş açıklama!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk gibi piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdiklerinin gündeme geldiğini ifade etti.

"TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

1/2 Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb.piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) 30 Ağustos 2018

2/2 Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) 30 Ağustos 2018