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Suriyeli aşiretlerden hükümete destek

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Suriyeli aşiretlerden hükümete destek
Surıyeli aşiret lideri Emin Al Assani, ABD'nin 'ye yaptırımlarına karşı Türk hükümetine destek vermek için bundan sonra yapacakları ticaretlerde Türk Lirası kullanma kararı aldı. Ziraat Bankası Reyhanlı Şubesi'ne beraberindeki 10 aşiret temsilcisiyle gelen Assani, 500 bin dolarını bozdurarak 3 milyon 82 bin 101 TL elde etti. Assani, "Bundan sonra dolar yerine TL ile ticaret yapıp ve Türk hükümetine destek vereceğiz. Önümüzdeki günlerde 2 milyon 500 bin dolar daha bozduracağız" şeklinde konuştu. İgedet Aşireti Temsilcisi Abdulaziz Hammade ise "Türk hükümetine ve Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerimiz devam edecek. Türklerle yaptığımız yatırımların tamamını Türk parasıyla yapmayı taahhüt ediyoruz" açıklaması yaptı.
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Suriyeli aşiretlerden hükümete destek
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