HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > TürkAkım boru hattı projesinin yüzde 80'i tamamlandı

boru hattı projesinin yüzde 80'i tamamlandı

Rus gazını 'ye taşıyacak projesinin yüzde 80'lik kısmının tamamlandığı bildirildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 17:17
TürkAkım boru hattı projesinin yüzde 80'i tamamlandı

Rus enerji şirketi Gazprom'un Amsterdam merkezli iştiraki ve projeyi üstlenen South Stream Transport A.V. şirketinden yapılan açıklamada, Gazprom Başkanı 'ın projenin her iki hattında bugün itibariyle 1500 kilometrelik boru hattı inşa edildiğine dair sözlerine yer verildi.

"DÜNYA REKORU KIRDI"

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, " projesi kapsamında derin sularda boru döşeme işlerini gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos'ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek kırdı." ifadeleri kullanıldı.

"TOPLAM KAPASİTE 31,5 MİLYAR METREKÜP OLACAK"

Her biri 15,75 milyar metreküplük toplam iki hattan oluşacak ve toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak ilk defa 2014'te Rusya Devlet Başkanı tarafından duyurulmuştu.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN ULAŞACAK"

Her biri 930 kilometre uzunluğuna sahip iki ayrı boru hattının ilki 'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek ikinci hattın çıkış noktası için ve seçenekleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Türk Akım’ı inşaatı 2019 başında bitecek

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TürkAkım boru hattı projesinin yüzde 80'i tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN