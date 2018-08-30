Yumuşak iniş dış açığı düşürdü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öncelikli hedef olarak belirlediği "ekonomide dengelenme ve enflasyonla mücadele" sürecinin ilk sinyalleri alınmaya başlandı. Haziran ayında yüzde 9.1 azalan dış ticaret açığı, temmuzda ise yüzde 32.6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, dış ticaret açığı yılın ilk yedi ayında ise yüzde 17.4 artarak 46.7 milyar dolar olarak geriledi. Dış ticaret açığında artış hızı şubatta yüzde 83.7, martta yüzde 64.4, nisanda yüzde 56.2, mayısta yüzde 41.4, haziranda ise yüzde 31.6 olarak gerçekleşmişti. Dış ticaret açığında üst üste ikinci kez daralma yaşanması, üçüncü çeyrekte ekonomide beklenen yumuşak inişin de habercesi olarak değerlendiriliyor.

İHRACATTA ARTIŞA DEVAM

İhracat temmuz ayında yüzde 11.6 artarak 14.08 milyar dolar, art arda iki ay gerileyen ithalat yüzde 6.7 azalarak 20.06 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58.7'den 70.2'ye çıktı. AB'nin ihracattaki payı yüzde 48.7'ye yükseldi.