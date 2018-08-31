6 ayda ev borcunu kapatan ihya olacak

Konutta tarihi kampanya hızlı başladı. Ülkenin geleceğine güvenen konut alıcısı soluğu satış ofislerinde aldı. Dün itibarıyla satış ofislerine ziyaretçi sayısı 10 bini aştı. Peşinat dövize ve altına endekslenerek tüketicinin riski sıfıra düşürüldü. 100 bin konutun dahil olduğu kampanya kapsamında faizler, 120 ay vadede yüzde 0.98'e indirildi. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada peşinat oranı da yüzde 10'a çekildi. Kampanyada en çok dikkat çeken kısım ise borcunu erken ödeyen vatandaşa önemli oranda indirim yapılması oldu. Edinilen bilgilere göre, satış ofislerini ziyaret eden tüketicinin kampanya kapsamında en çok indirimden yararlanmak istedikleri öğrenildi. Firmalar ev alıcısına 6 ay sonra tamamını peşin öderse yüzde 35, 12 ayda ise yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. KAMPANYALI EMLAK KONUT GYO PROJELERİ
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