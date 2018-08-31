Köprü Çanakkale’ye ilaç olacak

EGE Bölgesi tatil rotasının en önemli geçişlerinden olan Çanakkale trafiği çözüm için 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bekliyor. Tamamlanma süresi 1.5 yıl erkene çekilen proje 18 Mart 2022'de bitecek. Böylece 45 dakika olan denizden geçiş süresi 4.5 dakikaya düşecek. İzmir, Balıkesir ve İstanbul'un lojistik yükünü çeken, tatil ve bayramlarda kilometrelerce araçlık kuyruk oluşan Çanakkale, köprü tamamlandığında yatırımların da merkezi olacak. Şimdiden köprü sonrası bölgede tarımsal yatırımların zirve yapacağı hesaplanıyor.

SANAYİ YATIRIMLARI ARTACAK

Köprü projesini üstlenen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün denizden geçiş süresini 4 dakikaya çekeceğini ve 24 saat esasıyla çalışıldığını söyledi. İldeki trafik sorununun köprüyle tamamen çözüleceğini belirten Özdemir, "Projenin bitmesini herkes bekliyor. Çünkü sanayi yatırımları ve tarım projeleri köprü bittikten sonra hızlanacak" dedi. Köprüye ek olarak 100 kilometrelik otoban yolun da yapılacağını söyleyen Nihat Özdemir, "Şu anda Çanakkale'de bayramda Lapseki, Eceabat ve Gelibolu feribotları tam kapasite çalışıyor. Projenin zamanında bitmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

ŞEHIR LOJİSTİK ÜS OLACAK

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla Çanakkale'nin birçok sektörde lojistik üs haline geleceği görüşünde. Semizoğlu, şu bilgileri verdi: "Köprü bittiği zaman, İstanbul-İzmir-Edirne ve Bursa hinterlandının ulaşım merkezi Çanakkale olacak. Bu yüzden bu sektörün gelişmesi birçok sektörü olumlu etkileyecek ve besleyecek" dedi. Bayramda Çanakkale'de günlük 410 feribot seferinin yapıldığını söyleyen Semizoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü sadece ilimizin değil herkesin bitmesini beklediği bir proje. Şimdiden bölgenin tarımsal teknolojilerin üretileceği bir merkez olması için çalışmalar yapılıyor" dedi.