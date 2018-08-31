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: Dolar ve Euro bugün ne kadar? Serbest piyasada döviz fiyaarı

haberi... Dolar/, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6,5210 seviyesinde dengelendi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 09:25
Son dakika: Dolar ve Euro bugün ne kadar? Serbest piyasada döviz fiyatları

Dün başta Arjantin pesosu olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki sert düşüşleri, küresel piyasalarda gündemin odağına yerleşti. Arjantin Merkez Bankası pesonun dolar karşısındaki bir haftalık kaybının yüzde 30'a yaklaşması sonrasında politika ini 15 puan artırarak yüzde 60'a çıkardı.

Dolar/Arjantin pesosu dün gün içinde 41,47'yi görmesinin ardından faiz kararıyla 37-38 bandında dengelendi. Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden ve rupisi, randı ve Türk lirası da dolar karşısında düşüş eğiliminde hareket etti. Dolar/ bu gelişmelerle dün 6,8438'i görmesi sonrasında bugüne düşüşle başladı ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 6,5210 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,9 azalışla 7,6140'tan, sterlin/TL de yüzde 1,8 değer kaybederek 8,4930'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon ve işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de teknik açıdan 6,80 seviyesinin direnç, 6,40'ın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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Son dakika: Dolar ve Euro bugün ne kadar? Serbest piyasada döviz fiyatları
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