Son dakika haber: Bugün çeyrek altın ne kadar? 31 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları haberimizde!

Son dakika çeyrek altın ve altın fiyatları... Son günlerde altın fiyatlarındaki inişli çıkışla grafik altın alacak olan vatandaşlar için en çok aranan konuların başında yer almakta. Yaz ve düğün sezonunda olmamız da bu ilgili bir hayli yükseltiyor. Örf ve adetlerimize göre hediyeleşmek için ve yatırım amacıyla kullanılan altın fiyatları 31 Ağustos Cuma gününe yükselişle başladı. Evlenen çiftlere genellikle çeyrek altın takılır. Son zamanlarda "Çeyrek altın ne kadar oldu" sorusunun cevabı ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları haberimizde. En detaylı ve güncel 31 Ağustos altın fiyatları burada...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?