Son dakika haber: Dolar bugün ne kadar kaç TL? 1 Eylül Cumartesi Dolar ve Euro kuru

Dolar ve Euro güncel alış satış fiyatları merak edilirken TL'yi itibarsızlaştırma operasyonuna karşı önemli bir karara imza atıldı. TL mevduatta stopaj indirilirken, dövizde yükseltildi. TL'nin cazibesini artıran kararla TL'ye yatırım yapanın kazancı yüzde 10'dan fazla artacak.

TL mevduata getirilen stopaj avantajına karşı, dövizde oranların yükseltilmesi piyasada etkisini gösterdi. Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu 30 Ağustos'ta tetikçi kredi derecelendirme kuruluşlarının mesnetsiz değerlendirmeleri ile 6.84 TL'ye kadar yükselen dolar dün, mevduat kararının açıklanmasının ardından, 6.38 liraya kadar gerilemişti. 7.91 liranın üzerine çıkan euro da dün 7.45 lirayı görmüştü.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

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