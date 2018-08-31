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haber: bugün ne kadar kaç ? 1 Eylül Cumartesi Dolar ve kuru

haberi… ’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik operasyon bertaraf edilirken da arka arkaya önemli kararlar alıyor. ve bugün ne kadar? sorusu ve1 Eylül kuru güncel durumları vatandaşlar için merak konusu oldu. mevduata getirilen stopaj avantajına karşı, dövizde oranların yükseltilmesi piyasada etkisini gösterdi. Türkiye’de piyasaların kapalı olduğu ’ta tetikçi kredi derecelendirme kuruluşlarının mesnetsiz değerlendirmeleri ile yükselen dolar, devlet tarafından alınan önemli kararlarla düşüşe geçti. İşte Dolar ve Euro’da son durum ve güncel Dolar alış-satış fiyatları….

Giriş Tarihi: 1.9.2018 00:27 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 00:29
Son dakika haber: Dolar bugün ne kadar kaç TL? 1 Eylül Cumartesi Dolar ve Euro kuru

ve güncel alış satış fiyaarı merak edilirken TL'yi itibarsızlaştırma operasyonuna karşı önemli bir karara imza atıldı. TL mevduatta stopaj indirilirken, de yükseltildi. TL'nin cazibesini artıran kararla TL'ye yatırım yapanın kazancı yüzde 10'dan fazla artacak.

TL mevduata getirilen stopaj avantajına karşı, dövizde oranların yükseltilmesi piyasada etkisini gösterdi. 'de piyasaların kapalı olduğu 'ta tetikçi kredi derecelendirme kuruluşlarının mesnetsiz değerlendirmeleri ile 6.84 TL'ye kadar yükselen dolar dün, mevduat kararının açıklanmasının ardından, 6.38 liraya kadar gerilemişti. 7.91 liranın üzerine çıkan euro da dün 7.45 lirayı görmüştü.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Güncel dolar ve euro fiyatlarını sıradaki sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

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Son dakika haber: Dolar bugün ne kadar kaç TL? 1 Eylül Cumartesi Dolar ve Euro kuru
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