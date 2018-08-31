Haberler Ekonomi Haberleri Vadeli mevduata vergi düzenlemesi

Vadeli mevduata vergi düzenlemesi Vadeli TL hesabından vergi oranları düşürüldü, TL mevduatında 6 ay vadede uygulanan vergi oranı yüzde 5'e indi. 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı ise yüzde 20'ye çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 07:17 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 07:36