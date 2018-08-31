Vadeli mevduata vergi düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren kararname yayımladı. TL mevduat hesabında vergi düştü, döviz mevduatında vergi arttı. TL mevduatında 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı yüzde 5 oldu. Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergide 3 ay sonra yeniden eski oranlar uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TL ile tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor.
1 yıldan uzun vadeli TL mevduatlarında vergi sıfırlandı, 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5'e çekildi.