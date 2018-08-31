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Vadeli mevduata vergi düzenlemesi

Vadeli TL hesabından vergi oranları düşürüldü, TL mevduatında 6 ay vadede uygulanan vergi oranı yüzde 5'e indi. 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı ise yüzde 20'ye çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 07:17 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 07:36
Vadeli mevduata vergi düzenlemesi

Cumhurbaşkanı vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren kararname yayımladı. TL mevduat hesabında vergi düştü, döviz mevduatında vergi arttı. TL mevduatında 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı yüzde 5 oldu. Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergide 3 ay sonra yeniden eski oranlar uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TL ile tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor.

1 yıldan uzun vadeli TL mevduatlarında vergi sıfırlandı, 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5'e çekildi.

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Vadeli mevduata vergi düzenlemesi
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