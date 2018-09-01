2 günde 50 milyonluk konut satışı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı liderliğinde Emlak Konut
, KONUTDER, GYODER ve İNDER'in başlattığı 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' kampanyasına Sur Yapı
, 16 projesindeki 1.000 konutla destek veriyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 2 günde 50 milyon liralık konut sattıklarını belirterek, "Bu tür kampanyalar sayesinde özellikle gençler, yeni evlenenler ya da ilk evini almak isteyenler için böyle zamanlar tarihi fırsat dönemleri oluyor" dedi. MALIYET YANSITILMIYOR
Elmas şöyle devam etti: "Özellikle bu kampanyaya maliyetler fiyatlara yansımadan yapılan son fırsat olarak bakmalıyız. Ayrıca konut faizlerinin yüzde 2'lerin üstüne çıktığı bir dönemde tüm finansman yükünü firma kendi üstlenmiş oluyor. Böyle bir dönemde hükümetimizin desteği ve gayrimenkul firmalarının gayretiyle yüzde 0.98, büyük bir fırsat. Konuta erişilebilirliği artırmak ve çok daha geniş kitleleri ev sahibi yapmak için kampanyaya katılan firmalar kârlarını neredeyse sıfıra indirdi. Vatandaşlarımıza bu fırsatı iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Konut alanlar hep kazançlı çıkmıştır. Bu kampanyadan alanlar ise bir kaç kat kazançlı çıkacak."