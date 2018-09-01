AB de yaz saatinden vazgeçiyor

Avrupa Birliği (AB
) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, AB'de yaz ile kış saatine ilişkin yılda iki kez yapılan saat değişikliği uygulamasını kaldırmak istediğini söyledi. Juncker, Alman televizyon kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, bu konuda AB'de bir anket yapıldığın, verilen cevaplarda sürekli yaz saati
uygulamasına geçilmesinin istendiğini belirten Juncker, "İnsanlar bunu istiyor, biz de yapacağız" ifadelerini kullandı. Kendisinin ilk olarak AB Komisyonu'nda bu yönde görüş bildireceğini ifade eden Juncker, AB Komisyonu'ndan sonra üye ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun karar alması gerektiğini dile getirdi. AB'nin 28 üye ülkesinde 1981'de yapılan bir düzenlemeyle her yılın mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor. AB Komisyonu'nun, yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için yaptığı ankete 4.6 milyon kişi katılmıştı.