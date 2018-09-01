HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Alman turist sayısı 4.5 milyonu bulacak

sayısı 4.5 milyonu bulacak

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Alman turist sayısı 4.5 milyonu bulacak
Turızmcıler, Avrupalı turistin 'a yeniden çekilmesi, orta ve uzun vadede şehrin vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmesi amacıyla Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından FVW'deki 45 gazeteciyle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda FVW İstanbul Workshop Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Yurtdışında en fazla vatandaşımızın olduğu ülke Almanya. Ticaret ve turizm alanındaki işbirliğimiz artacak" dedi. , "Berlin, Tokyo, Londra, Paris terörden ne kadar arındırılmışsa biz de en az o kadar arındırılmış vaziyetteyiz" diye konuştu. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, yıl Hsonuna kadar sayısının 4.5 milyonu bulacağını söyledi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alman turist sayısı 4.5 milyonu bulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN