Alman turist sayısı 4.5 milyonu bulacak

Turızmcıler, Avrupalı turistin İstanbul
'a yeniden çekilmesi, orta ve uzun vadede şehrin vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmesi amacıyla Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından FVW'deki 45 gazeteciyle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda FVW İstanbul Workshop Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Yurtdışında en fazla vatandaşımızın olduğu ülke Almanya. Ticaret ve turizm alanındaki işbirliğimiz artacak" dedi. İstanbul Valisi Vasip Şahin
, "Berlin, Tokyo, Londra, Paris terörden ne kadar arındırılmışsa biz de en az o kadar arındırılmış vaziyetteyiz" diye konuştu. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, yıl Hsonuna kadar Alman turist
sayısının 4.5 milyonu bulacağını söyledi.