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'ten flaş konkordato kararı

'de 150 satış noktası bulunan ünlü ayakkabı markası konkordato ilan etti. Ünlü ayakkabı firması Hotiç kararını kamu oyuna duyurdu.

Giriş Tarihi: 1.9.2018 13:50
Hotiç'ten flaş konkordato kararı

Ünlü ayakkabı firması , konkordato ilan etti. Hotiç CEO'su Alihan Hotiç'in yaptığı açıklamada mahkemenin dün şirket için tedbir kararı aldığı ifade edildi. Açıklamada şirketin son dönemde piyasadaki hareketlerden dolayı nakit sıkışıklığı çektiği ifade edildi.

KamuOyunun Dikkatine;

HOTİÇ Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 1938 yılından bugüne, genelinde 150 satış noktası, 900'e yakın çalışanımız ile 1,5 milyonu aşkın müşterimize hizmet vermekteyiz.

80 yıllık köklü geçmişimizde farklı yaşam tarzlarına uygun, özgün tasarım, toplam kalite ve marka kimliğini öne çıkaran sektöründe lider ayakkabı ve aksesuar markasıyız. Tasarım ve üretiminin tamamı Türkiye'de yapılan, üretim teknolojisini, el işçiliğinin kalitesiyle birleştiren moda markası HOTİÇ olarak 2015 yılında Türkiye'den çıkan ilk global Türk ayakkabı markası olma hedefi ile yoluna çıktık. Tüm satın almamızı yurt içindeki tedarikçi partnerlerimizden yaparak, Türk ayakkabı ve çanta üretiminin gücünü de arkamıza alarak çok hızlı bir ivme yakaladık.

İki senede yedi katına çıkan ihracat rakamlarına ulaşmayı başardık. 'den Moğolistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yayılan markamız, şu ana dek kendi mağaza konseptimiz ile açılan bayiler aracılığı ile büyüdü. Ancak son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL'de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale gelmiştir.

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Hotiç'ten flaş konkordato kararı
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