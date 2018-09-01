JCR’dan algı operasyonuna tokat gibi yanıt

Son dönemde inşaat sektörüne yönelik sosyal medya üzerinden yapılan negatif algı operasyonuna en güzel cevap Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR
-Eurasia Rating'ten geldi. JCR, Sur Yapı
ve Sur Enerji
'nin kredi notunu Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu A-'ye yükseltti. SEKTÖRÜN ÜSTÜNDE BÜYÜDÜ
Sur Yapı'nın varlıklar açısından gayrimenkul sektörünün üzerinde büyüme gösterdiğine dikkat çeken reyting şirketi, "Sur Yapı Grubu, 25 yılı aşan faaliyet geçmişiyle 'Sur Yapı' markası altında proje aşamasından başlayarak geliştirme, mimari, yapım üretim dahil anahtar teslimi yüksek kalitede iş yaparak inşaat sektöründe öncü kuruluşlardan biri haline gelmiştir" dedi. Açıklamada, Sur Yapı'nın enerji yatırımlarına da vurgu yapılarak, şöyle denildi: "Şirket 2014'te Aksu HES'i devreye alarak enerji sektörüne giriş yaptı. 2017'de Elmalı RES ve 2018'de Kurtini RES projelerinin tamamlanması ile Sur Enerji yenilenebilir enerji sektöründe daha da büyüdü."