Parasını TL’ye yatıran kazanacak

Kur üzerinden gerçekleştirilen ekonomik kuşatma operasyonuna karşı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nın koordinasyonunda 13 Ağustos'tan bu yana birçok önlem hayata geçirilirken, dün önemli düzenlemelere yenileri eklendi. Döviz
e yönelişi önlemek ve Türk Lirası
'nın cazibesini artırmak amacıyla, TL
hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede sıfıra indirilirken, döviz hesaplarından alınan stopaj bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. FAİZDE DÜŞÜŞ BAŞLADI
Analistler, kamuya 3 milyar TL yük getirmesi beklenen yeni uygulama ile birlikte mevduat faizindeki artışın önüne geçileceğine dikkat çekerken, dün bazı banka
lar faiz indirimine başladı. TL mevduatın cazibesini artıracak olan bu kararın uzun vadeyi teşvik edici özelliği de bulunuyor. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak. Süre bitiminde karardan önce yürürlükte olan stopaj oranları uygulanacak. TL'YE STOPAJ DESTEĞİ
Stopaj oranları vadeli ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli TL hesaplar için yüzde 15'ten 5'e, bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 12'den 3'e, bir yıldan uzun vadeli hesaplar için de yüzde 10'dan sıfıra indirildi. Resmi Gazete
'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen stopaj oranı ise altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 18'den 20'ye, bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 15'ten 16'ya çıkarıldı. BDDK
verilerine göre haziran sonu itibarıyla TL mevduat 1 trilyon 3 milyar TL, döviz mevduat hesapları ise 862.3 milyar TL büyüklüğünde bulunuyor. TL mevduatın yüzde 21'i vadesiz, yüzde 14'ü 1 aya kadar vadeli, yüzde 56.1'i ise 1-3 ay vadeli hesaplarda bulunuyor. 3 ay ve daha kısa vadeli mevduat, toplam mevduatın yüzde 91.1'ini oluşturuyor. 1 yıl vadenin üstündeki mevduat ise toplamın yüzde 1.3'ünü oluşturuyor. 100 BİN TL'DE 171 TL AVANTAJ
Dün yürürlüğe giren uygulama ile, mevcut durumda 100 bin TL aylık mevduatta yüzde 15 stopajla 256 TL vergi ödenirken, yeni oranlarla bu tutar 85 liraya inecek. 100 bin liralık mevduatta 171 TL olan avantaj, 1 milyon liralık mevduatta ise bin 710 lira olarak gerçekleşecek. MERKEZ SWAP'I AÇIYOR
Kur
saldırısına karşı likidite yönetimi konusunda önemli hamleler yapan Merkez Bankası
, dün kritik bir karara imza attı. TL ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasasının açılmasına karar verildi. Merkez ayrıca banka bünyesinde gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanı sıra, Borsa İstanbul
nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da işlem gerçekleştirilebileceğini bildirdi. DOLARDA SERT DÜŞÜŞ
TL
mevduata getirilen stopaj avantajına karşı, dövizde oranların yükseltilmesi piyasada etkisini gösterdi. Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu 30 Ağustos'ta tetikçi kredi derecelendirme kuruluşlarının mesnetsiz değerlendirmeleri ile 6.84 TL'ye kadar yükselen dolar dün, mevduat kararının açıklanmasının ardından, 6.38 liraya kadar geriledi. 7.91 liranın üzerine çıkan euro da dün 7.45 lirayı gördü. VARLIK BARIŞI'NDA SÜRE 6 AY UZADI
?Varlık
Barışı kapsamında, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumlara kazançlarını ülkeye transfer etmeleri halinde kurumlar vergisinden muafiyet tanınması uygulaması 6 ay uzatıldı. 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu uyarınca, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışındaki iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları, iştirak kazançları ve ticari kazançları yurda getirildiği takdirde gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Muafiyetten yararlanabilmek için kazançların 31 Ekim 2018 tarihine kadar elde edilmiş olması, 31 Aralık 2018 tarihine kadar da yurda getirilmesi gerekiyordu. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına
göre kanundaki bu süreler 6'şar ay uzatıldı. Buna göre, 31 Mart 2019 tarihine kadar elde edecekleri gelirleri 30 Haziran 2019 tarihine kadar yurda getirmeleri halinde gelir ve kurumlar vergisi ödemeyecekler.