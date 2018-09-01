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rakamları açıklandı

Türkiye'nin ı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalarak 12,4 milyar dolar oldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 10:36
İhracat rakamları açıklandı

TİM tarafından, bu yılın ağustos ayına ilişkin verileri açıklandı.

Buna göre, ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalarak 12,4 milyar dolar oldu.

Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracatın iş günü bazında ortalama değerine bakıldığında, 26 iş günü olan 2017 Ağustos ayında günlük ihracat ortalaması 480 milyon dolar gerçekleşti. 22 iş günü olan 2018 Ağustos ayında bu rakam ise yüzde 14,6 artışla 550 milyon dolara çıktı. Bayram tatili nedeniyle kaybedilen 4 iş günü Ağustos ayında ihracatın yaklaşık 2,5 milyar dolar daha düşük gerçekleşmesine sebep oldu.

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