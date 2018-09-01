Yapılandırmada rekor: 64.3 milyar lirayı buldu

Vatandaş devletin barış elini tuttu. Hazine ve Maliye Bakanlığı
verilerine göre vergi barışı kapsamında toplam 5 milyon 651 bin 84 mükellef yapılandırma başvurusunda bulundu. Yaklaşık 64.3 milyar lira tutarında yapılandırma gerçekleştirildi. Hükümet bütçe dengesi açısından büyük öneme sahip olan bu gelir, kamuda gerçekleştirecek tasarruflarla çok daha yüksek seviyeye çıkacak. Yeniden yapılandırma kanunuyla mükelleflere getirilen matrah ve vergi artırımı imkânından yararlanmak için son başvuru süresi dün doldu.Kanun uyarınca mükelleflere, 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını, gelir ve kurumlar stopaj vergileri ile katma değer vergilerini (KDV) belirlenen oranda artırmaları için imkân tanındı. Yapılandırma düzenlemesi ile borçlar dörtte biri seviyelerine düşerken, MTV ve trafik cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faiz sıfıra kadar indi. SGK'DA SÜRE UZATILDI Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK
) borç yapılandırmasından yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihinin 7 Eylül'e kadar ertelendiği bildirildi. SGK'dan yapılan açıklamada yoğunluk nedeniyle tahsilat işlemlerinde yaşanan arızaların mağduriyete yol açamması için böyle bir karar alındığı kaydedildi.