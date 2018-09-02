Dış açık 9 yılın dibinde

Ekonomide dengelenme sürecinin en önemli göstergesi olan, tetikçi kredi derecelendirme kuruluşlarının belirgin bahaneleri arasında yer alan cari açıkta da düşüşün habercisi diye nitelenen dış ticaret açığında gerileme hız kazandı. İhracatın, Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle aylık bazda yüzde 6.5 azaldığı ağustosta, ithalatın yaklaşık 3.5 kat azalmasının etkisiyle, dış ticaret açığı 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İTHALAT YÜZDE 22 AZALDI

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ithalatın yüzde 22.4 azalarak 14 milyar 875 milyon dolara, ihracatın ise yüzde 6.5 azalarak 12 milyar 389 milyon dolara gerilediği ağustosta, dış ticaret açığı yüzde 58 azalarak 2 milyar 487 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 83.3'e çıkarak yine 9 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Kurban Bayramı nedeniyle üçte biri tatille geçen ağustosta, ihracat aylık bazda azalsa da günlükte yüzde 15'e yakın arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, ihracat ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 azalarak 12.4 milyar dolar oldu. 8 aylık ihracat yüzde 5.3 artarak 108.7 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 6.5'lik yükselişle 162.4 milyar dolara ulaştı. İhracat kilogram bazında ise, geçen yılın ağustosuna göre yüzde 6.3 artarak 10.5 milyar tona çıktı.

TATİL FATURASI: 2.5 MİLYAR $

Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracatın iş günü bazında ortalama değerine bakıldığında, 26 iş günü olan 2017 Ağustos ayında günlük ihracat ortalaması 480 milyon dolar gerçekleşti. 22 iş günü olan 2018 Ağustos ayında bu rakam ise yüzde 14.6 artışla 550 milyon dolara çıktı. Bayram tatili nedeniyle kaybedilen 4 iş günü ağustos ayında ihracatın yaklaşık 2.5 milyar dolar daha düşük gerçekleşmesine sebep oldu.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracattaki düşüşte Kurban Bayramı'nın ağustos ayına denk gelmesi nedeniyle takvim etkisinin rol oynadığına dikkat çekerek, "Eylülde söz konusu takvim etkisinin telafi edilerek, ihracatın tekrar hızlı artış eğilimine gireceğini göreceğiz" dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle de ağustosta 169 ülkeye ihracatta TL kullanıldığını dile getirdi.