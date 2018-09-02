Zam fırsatçılarına ceza yağacak 81 ilde denetim

Ticaret Bakanlığı, döviz kurundaki artışı geçici dalgalanmaları bahane edip fiyatları artıran spekülatörlere yönelik 81 ilde eş zamanlı denetim başlattı. Denetim ekipleri fiyatların aylık değişimlerini incelerken, normalin üzerindeki artışlarla ilgili işlem başlatıldı. Türkiye'nin en büyük market zincirlerine yapılan denetimlerde bazı ürünlerde gramajın düşürülüp örtülü zam yapılmasından etiketlerin uygunsuz değişimine kadar birçok usulsüzlük belirlendi.

AYLIK FİYAT DEĞİŞİMİ İNCELENDİ

Ticaret Bakanlığı, geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyumlar üzerine sahaya indi. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ve İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar'ın koordinasyonunda Ankara'da da gıda, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren işyerleri denetlendi. Ekipler, fiyatların aylık değişimlerini inceledi.

NORMALİN ÜSTÜNDE

Denetimler neticesinde bazı temel ürün gruplarında normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlendi. Bazı ürün gruplarında da gramaj düşürülerek örtülü zam yapıldığı ve fiyat etiketiyle ambalajların mevzuata uymadığı tespit edildi. Bakanlık gerekli idari işlemleri başlattı.

ÜÇ KOLDAN YAPILIYOR

Ticaret Bakanlığı'nca fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla yapılan denetimler 3 koldan gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu", "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği", "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında denetim yapılıyor. Aykırılık tespit edilen uygulamalara ilişkin bu mevzuatların cezai hükümleri çerçevesinde yaptırım uygulanıyor.

TEDBİRLER SÜRECEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini açıklamıştı. Ticaret Bakanlığı yönetmeliğiyle haksız zam "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği" kapsamına alındı. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bundan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar olarak değerlendirilecek. Düzenlemeyle gerekli denetimler yapılacak, bu yöndeki uygulamalar tespit edilerek yaptırımlar uygulanacak.