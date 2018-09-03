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3. Havalimanı için en pahalı otobüs hattı 30 olacak

Giriş Tarihi: 3.9.2018
3. Havalimanı için en pahalı otobüs hattı 30 TL olacak
İLk etabı 29 Ekim'de açılacak Yeni Havalimanı için 4 Eylül'de ihale açacak. Kazanan işletme, 10 yıl İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapacak. En pahalı ve en uzak hat 30 ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. Diğer hatlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy, , Alibeyköy Cep Otogarı, , Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, , Bahçeşehir, Mahmutbey , Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak.
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3. Havalimanı için en pahalı otobüs hattı 30 TL olacak
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