3. Havalimanı için en pahalı otobüs hattı 30 TL olacak

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etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul
Yeni Havalimanı için İETT
4 Eylül'de ihale açacak. Kazanan işletme, 10 yıl İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapacak. En pahalı ve en uzak hat 30 TL
ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. Diğer hatlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy, Beşiktaş
, Alibeyköy Cep Otogarı, Kadıköy
, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir
, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro
, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak.