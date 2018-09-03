Ağustosta en fazla maç biletinin fiyatı arttı

İstanbul
Ticaret Odası, ağustosta
İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 53.45 ile maç giriş bilet ücreti olduğunu açıkladı. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 98'inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 45.71 ile battaniye, 28.22 ile buzdolabı, yüzde 28.11 ile ütü ve yüzde 26.79 ile çarşaf takımı oldu. Ağustosta kuru soğan yüzde 29.57 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Yüzde 21.80 ile domates, 19.34 ile sivri biber, 18.01 ile erik ve yüzde 17.65 ile patates en fazla fiyatı azalan ürünler oldu.