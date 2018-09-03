HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Ağustosta en fazla maç biletinin fiyatı arttı

en fazla maç biletinin fiyatı arttı

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Ağustosta en fazla maç biletinin fiyatı arttı
Ticaret Odası, İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 53.45 ile maç giriş bilet ücreti olduğunu açıkladı. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 98'inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 45.71 ile battaniye, 28.22 ile buzdolabı, yüzde 28.11 ile ütü ve yüzde 26.79 ile çarşaf takımı oldu. Ağustosta kuru soğan yüzde 29.57 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Yüzde 21.80 ile domates, 19.34 ile sivri biber, 18.01 ile erik ve yüzde 17.65 ile patates en fazla fiyatı azalan ürünler oldu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağustosta en fazla maç biletinin fiyatı arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN