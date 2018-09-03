En çok satan 10 otodan 4’ü SUV

Global SUV
satışları yüzde 14 artışla 15 milyon adete yükseldi. SUV'ların toplam pazardaki payı yüzde 34'e, otomobil pazarındaki payı ise yüzde 36'ya çıktı. 2017'de bu oran yüzde 30 seviyesindeydi. Jato verilerine göre, SUV araçlar ABD, Çin
, Kanada
ve Rusya
'da oldukça popüler. Zaten bu ülkelerde SUV'ların pazar payı oldukça yüksek. SUV'ların pazar payı Rusya'da yüzde 45, Amerika'da Yüzde 44, Çin ve Kanada'da yüzde 42 seviyesindeydi. İlk yarıda dünyada en çok satan 10 modele bakıldığında SUV gerçeği net şekilde anlaşılıyor. En çok satan 10 modelin dördünün SUV olduğu görülüyor. Listede pick-up, sedan ve hatchback modellerin yanın da Toyota RAV4, Nissan X-Trail/Rogue, Honda
CR-V, Honda HR-V/ XR-V/Vezel gibi SUV modeller de yer alıyor.