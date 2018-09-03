HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > En çok satan 10 otodan 4’ü SUV

En çok satan 10 otodan 4’ü

Giriş Tarihi: 3.9.2018
En çok satan 10 otodan 4’ü SUV
Global satışları yüzde 14 artışla 15 milyon adete yükseldi. SUV'ların toplam pazardaki payı yüzde 34'e, otomobil pazarındaki payı ise yüzde 36'ya çıktı. 2017'de bu oran yüzde 30 seviyesindeydi. Jato verilerine göre, SUV araçlar ABD, , ve 'da oldukça popüler. Zaten bu ülkelerde SUV'ların pazar payı oldukça yüksek. SUV'ların pazar payı Rusya'da yüzde 45, Amerika'da Yüzde 44, Çin ve Kanada'da yüzde 42 seviyesindeydi. İlk yarıda dünyada en çok satan 10 modele bakıldığında SUV gerçeği net şekilde anlaşılıyor. En çok satan 10 modelin dördünün SUV olduğu görülüyor. Listede pick-up, sedan ve hatchback modellerin yanın da Toyota RAV4, Nissan X-Trail/Rogue, CR-V, Honda HR-V/ XR-V/Vezel gibi SUV modeller de yer alıyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
En çok satan 10 otodan 4’ü SUV
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN