Gerekirse Bloomberg sözleşmesini bitiririz

Halkbank
Genel Müdürü Osman Arslan
, cuma geceyarısı banka
nın internet sitesinde hatalı yer alan döviz
kuru üzerinden yapılan tüm işlemlerin iptal edildiğini belirterek, "10- 15 dakikada fark edildi, yarım saat sürdü. 4.6 milyon dolarlık 2 bin 569 işlem gerçekleştirildi" dedi. Bloomberg servisinden güncel kuru çekerken hata oluştuğunu belirten Arslan, "Döviz sağlayıcı kaynaktan gelen bir hata sonucunda böyle fiyatlar ortaya çıktı. Hatalı verilerin geldiği yer Bloomberg. Halkbank hiçbir zaman yanlışın içinde olabilecek bir banka değildir. İtibar zedeleyen yaklaşımlar için hukuki yollarımızı kullanacağız. İlgili firmaya hukuki ihtarname çekiyoruz. Bloomberg ile sözleşmeyi sona erdirmek seçenekler içerisinde" dedi. Hatanın farkedildiğinde hesaplara bloke konulduğunu ve işlemlerin iptal edildiğini vurgulayan Arslan, "Müşteri hesapları eski haline döndü. Müşterilerimiz haksız kazanç sağlamadı, banka zarar görmedi" şeklinde konuştu. KÖTÜ NİYET VAR MI?
Ahaber'de önemli açıklamalarda bulunan Arslan, bin 256 müşterinin 3.3 milyon dolar, 124 müşterinin 539 bin euro ve 383 müşterinin diğer döviz cinslerinde 689 bin dolar eş tutarında işlem yaptığını aktardı. Bankacılığın 7/24 yapılabilen bir hizmet sektörü olduğunu dile getiren Arslan, "Döviz kotasyonlarını bütün bankalar Bloomberg ve Reuters'tan alır. Biz de Bloomberg'ten sağlamaktayız. Kur bilgisi hatalı girilmiş değildir ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş vardır. İlk defa böyle bir hata ile karşılaştık" dedi. Döviz sağlayıcı firmanın kötü niyeti olup olmadığı konusunda gerekli mercilerden inceleme isteyeceklerini söyleyen Arslan, "Hem servis sağlayıcısı kurumla ilgili bir inceleme talep edeceğiz hem de kendi süreçle- rimizle ilgili bir zafiyet olması durumunda gerekli tedbirleri alacağız. İnceleme başlattık" diye konuştu. BANKANIN VE MUDİLERİN ZARARI OLMADI
Arslan, dijital kaynaklı ve öngörülemeyen bir hadise yaşandığını anlatarak, "Tabi kur konusu olunca elbette medyada kamuoyunda oldukça yer aldı. Çok sınırlı sayıda işlem yapıldı tamamen düzeltildi. Hiç bir müşterimiz haksız kazanç sağlamamış bankamız zarar görmemiştir" dedi. YANILTICI HABERLERE VE YORUMLARA İTİBAR ETMEYİN
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK
) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK
) uzmanlarını da bankaya davet ettiklerini ve inceleme yapmalarının sağlandığını aktaran Arslan, gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Arslan, şöyle devam etti: "Bankamız, algısının olumsuz etkilenmesine neden olan, hatalı veri sağlayıcı kuruluş hakkında her türlü yasal haklarını kullanacaktır. Ayrıca, bazı yazılı ve görsel medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı haber ve yorumların yapıldığı görülüyor. Gerçekle bağdaşmayan bu haber ve yorumlara itibar edilmemeli."