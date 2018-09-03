Son Dakika Haber: Dolar bugün ne kadar kaç TL oldu? 3 Eylül güncel döviz kuru Dolar Euro alış ve satış fiyatları!

Türkiye, gerek Merkez Bankası'nın aldığı önlemler ile gerekse vatandaşların TL'yi itibarsızlaştırma operasyonu karşısında gösterdiği metanet ile dış kaynaklı kur saldırıları karşısında mücadeleye devam ediyor. Son dakika dolar ve euro fiyatlarını araştıran bireyler 3 Eylül 2018 Pazartesi sabahı dolar ve euro alış satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

Dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu bugün de ekonomide en çok araştırılan başlık durumunda. Gerek yatırım yapacak olan yurttaşlar gerekse ekonomideki durumu merak eden bireyler, konu ile ilgili sorgulamalarını yapıyor. Öte yandan, bugün saat 10.00'da açıklanan enflasyon verileri de merak ediliyor. Ertesi gün ise Merkez Bankası enflasyon verilerine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Güncel dolar ve euro fiyatlarını sıradaki sayfamızdan öğrenebilirsiniz.