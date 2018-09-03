Son Dakika: Enflasyon verileri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gerçekleşti.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 5,85 İLE ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85 ve haberleşmede yüzde 2,63 artış gerçekleşti.



AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP YÜZDE 1,59 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,59 oranında düşüş gerçekleşti.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 27,13 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 23,76, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 23,23, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,75 ve konut yüzde 16,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarında oldu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 3,33 İLE (TRABZON, ORDU, GİRESUN, RİZE, ARTVİN, GÜMÜŞHANE)'DE OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2'nci Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 14,50 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 20,52 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Ağustos 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 304 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 59 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 6,60 ARTTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,78 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5,69, imalat sanayi sektöründe yüzde 7,31, su sektöründe yüzde 1,52 artış, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 1,20 düşüş olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 25,11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 15,33 ile metal cevherleri, yüzde 12,07 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık elektrik ve gaz sektörü ise bir önceki aya göre yüzde 1,20 düşüş gösterdi.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ARA MALINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ağustos ayında aylık en fazla artış ara malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.