Küresel Piyasalar: Asya hisseleri karışık, dolar yatay

Hisse senedi göstergeleri, ABD piyasalarının Pazartesi günü tatil dolayısıyla kapalı olmasının ardındna kayıplar ve kazançlar arasında gidip geldi. Yen, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) kısa vadeli tahvil alımlarını Salı günkü olağan işlemlerinde artırmasının ardından dalgalandı.

ABD ticaret müzakerecileri, Kanadalı yetkililer ile NAFTA'nın revize edilmesini görüşüyor. ABD ve Meksika, söz konusu revizeyi onaylamış durumda. Çin tarafında ise, Başkan Trump, 200 milyar dolarlık ürüne ek tarife uygulanacağını Perşembe günü kadar erken bir süre içerisinde açıklayabilir.



Bir yandan, petrol, İran ham petrol ihracatının sert düşmesiyle Londra piyasasında neredeyse iki ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından fazla değişmedi.



Piyasalar



*Japonya'da Topix Endeksi, Tokyo saatiyle 13:40'ta yüzde 0.2 düştü.



*Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi, yüzde 0.4 geri çekildi.



*Güney Kore'de Kospi Endeksi, yüzde 0.2 yükseldi.



*Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yatay seyretti.



*S&P 500 endeks vadelileri, yaklaşık yüzde 0.2 kazanç sağladı.



*Yen, dolar karşısında yüzde 0.1 zayıfladı ve parite, 111.15'e çıktı.



*Offshore yuan, 6.8331 dolarda fazla değişmedi.



*Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yüzde 0.1 yükseldi.



*Euro, yüzde 0.1 düştü ve 1.1604 dolardan alıcı buldu.



*ABD'de 10 yıllık Hazine tahvillerinin faizi, yüzde 2.86'ya tutundu.



*Batı Teksas Petrolü (WTI), yüzde 0.3'lük bir yükselişle varil başına 70.04 dolara çıktı.



*Altın, yüzde 0.1 geriledi ve ons başına 1,199.78 dolara indi.