Merkez enflasyon için teyakkuzda

Enflasyon
un ağustosta beklentilerin üstünde artması, Merkez Bankası
'nı harekete geçirdi. Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 2.3 artarken, enflasyon yıllık bazda yüzde 17.9'a yükseldi. Enflasyon verisinin açıklanmasının hemen ardından Merkez Bankası, 13 Eylül'de yapılacak Para Politikası Kurulu'nun (PPK) parasal duruşunun yeniden şekilleneceğini bildirdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği vurgulanarak, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceğine dikkat çekildi. FAİZ ARTIRIM SİNYALİ
GCM Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Merkez Bankası'nın proaktif duruşunu tekrarladığını belirtirken, Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı ise Merkez Bankası'nın net şekilde faiz
artışı sinyali verdiğini ifade etti.