HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Merkez enflasyon için teyakkuzda

Merkez için teyakkuzda

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Merkez enflasyon için teyakkuzda
un ağustosta beklentilerin üstünde artması, 'nı harekete geçirdi. Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 2.3 artarken, enflasyon yıllık bazda yüzde 17.9'a yükseldi. Enflasyon verisinin açıklanmasının hemen ardından Merkez Bankası, 13 Eylül'de yapılacak Para Politikası Kurulu'nun (PPK) parasal duruşunun yeniden şekilleneceğini bildirdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği vurgulanarak, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceğine dikkat çekildi.

FAİZ ARTIRIM SİNYALİ
GCM Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Merkez Bankası'nın proaktif duruşunu tekrarladığını belirtirken, Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı ise Merkez Bankası'nın net şekilde artışı sinyali verdiğini ifade etti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez enflasyon için teyakkuzda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN