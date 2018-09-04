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ile arasında 2018’in ikinci yarısında 1 milyar dolarlık ticaret

ile arasında 2018’in ikinci yarısında yaklaşık 1 milyar dolar değerinde ticaret yapıldığı aktarıldı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 20:12 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 20:42
Venezuela ile Türkiye arasında 2018’in ikinci yarısında 1 milyar dolarlık ticaret

ABD'nin ekonomik olarak savaş ilan ettiği iki ülke ve arasında 2018 yılının ikinci yarısında yaklaşık 1 milyon dolarlık ticaret yapıldığı öğrenildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) raporlarına göre iki ülke arasında 892.4 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirildi. Türkiye ve Venezuela'nın bu yılın ikinci yarısındaki beklenti ise 1 milyar doların üzerinde ticaret olduğu aktarıldı.

"PETROL ALANINDA DA İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ"

Türkiye ile yapılan ticarete önem verdiklerini belirten Zulia Bölgesi Belediye Başkanı Francisco Arias Crdenas, Kasım ayında 'da düzenlenecek Türk İş Fuarında yer alacaklarını belirterek, Fuar sayesinde muz, avokado, kakao gibi tarım ürünlerinin Türkiye'ye ihracatının arttıracağını belirtti. Crdenas tarım dışında metal, ve petrokimya alanlarında da Türkiye ile işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.
Venezuella'da faliyet gösteren bir Türk ticaret derneğinin başkanı olan Hayri Küçükyavuz ise; Başkan 'la Venezuella Başkanı 'nun yakın tarihte imzaladıkları ikili işbirliği anlaşmaları gereğince iki ülke arasında ticari bağların güçlendirileceğini ve tarımsal işletmeler dahil olmak üzere güvenlik konularında da işbirliği yapılacağını açıkladı.

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Venezuela ile Türkiye arasında 2018’in ikinci yarısında 1 milyar dolarlık ticaret
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