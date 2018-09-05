1 haftada 1.500 satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
önderliğinde Emlak Konut
, KONUTDER, İNDER ve GYODER işbirliğiyle başlatılan tarihi konut kampanyasında 1 haftada toplam 1.250 konut satıldı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli
, 38 projede 500 konutun kaparosunu aldıklarını belirterek, "Kampanyaya çok yoğun ilgi ve talep var. Bu yüzden projeye dahil olan 3 bin konutu 4-5 bine çıkarabiliriz. Kampanya sonunda 2.5-3 milyar liralık ciro gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Belki üzerine bile çıkabilir" diye konuştu. 1.5 MİLYON ZİYARETÇİ
Hakan Gedikli, bu bir haftada Emlak Konut GYO internet sitesinde 1.5 milyon ziyaret olduğunu, çağrı merkezine ise 30 bin arama geldiğini söyledi. Hakan Gedikli, "İnsanların yaz tatili devam ediyor, okullar açılmadı. Ekonomide bir durgunluk havası olsa da hem hükümet, hem de sektörler var gücüyle çalışıyor. Bu ortamda 500 bağımsız birim için alınan kaparo oldukça büyük önem taşıyor. Özel firmaların desteğiyle kampanya sonunda çok iyi satış rakamlarına ulaşmış olacağız" dedi. 'BU FIRSAT KAÇMAZ'
Hakan Gedikli, Emlak Konut'un kampanyaya dahil tüm projeleri içinde en büyük ilginin Hoşdere, Bahçeşehir ve Başakşehir bölgesine olduğunu dile getirdi. 31 Ekim'de sona erecek kampanyanın bitişinde 3 bin bağımsız bölüm satışı karşılığı 3 milyar lira gelir beklediklerini hatırlatan Gedikli, "İstanbul
ve İzmir
'deki yeni projelerimizi de bu kampanyaya dahil edeceğiz. Kampanya, ev sahibi olmak için çok büyük fırsat. Bir daha bu fiyatlar ve böyle bir ödeme yönteminin oluşması çok zor" dedi. DÖVİZİNİ BOZDUR EVİNİ AL
KAMPANYA kapsamında 100 bin konut yer alıyor. Konutun satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılan kampanyada yüzde 10 peşinat alınacak. Peşinatı dövizini veya altınını bozdurup ödeyenlere ise kur yükselişi oranında yeni bir indirim daha yapılacak. Kampanyada 12. ve 24. ay olmak üzere yüzde 15'şer 2 ara ödeme bulunuyor. Kalan yüzde 60'lık tutar ise vadelendiriliyor. Konut alıcısı 0.98 kredi faiz oranı ile 120 ay vade seçeneğinden faydalanıyor. 12 BİN TALEP GELDİ
HAKAN Gedikli, yakın zamanda Riva, Bizim Mahalle ve İzmir projelerini satışa çıkaracaklarını ifade etti. THY ile yeni havalimanı yakınında hayata geçirdikleri projenin son durum bilgisini de paylaşan Gedikli, "THY personelinden 12 bin talep geldi. Tasarım çalışmalarını bitirdik. İlk etapta 4-5 bin konut olacak" dedi. YENİ PROJELER DE KATILIYOR
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncü olduğu kampanya; TOKİ
, Emlak Konut GYO, İlbank, KİPTAŞ, Oyak İnşaat
, KONUTDER, İNDER, GYODER, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) üyelerini kapsıyor. Ancak kampanya sürecinde yeni firmalar ve projeler de dahil oluyor. Bu sayede kampanya Türkiye genelindeki tüm tüketicilere ulaşıyor. ÖRNEK ÖDEME PLANI
Dairenin fiyatı: 300 bin lira
İndirimli fiyat: 270 bin lira
Peşinat: 27 bin lira
12. ay ara ödeme: 40 bin 500 lira
24. ay ara ödeme: 40 bin 500 lira
Kalan tutar (Yüzde 60): 162 bin lira
Aylık taksit: 2 bin 302 lira
Peşinat hariç toplam ödeme: 357 bin 217 lira BORÇ 6 AYDA KAPANIRSA
Kampanyaya esas borç bakiyesi: 343 bin 406 lira
İndirim oranı: Yüzde 55
İndirimli bakiye: 154 bin 533 lira
Toplam ödenen tutar: (Peşinat ve 6 aylık taksitler dahil) 195 bin 344 lira
Kampanya indirim oranı: Yüzde 35 BORÇ 12. AYDA KAPANIRSA
Kapamaya esas borç bakiyesi: 289 bin 95 lira
İndirim oranı: Yüzde 55
İndirimli bakiye: 130 bin 93 lira
Toplam ödenen tutar: (Peşinat, 12.
Ara ödeme ve 12 ay taksitler dahil) 225 bin 215 lira
Kampanya indirim oranı: Yüzde 25