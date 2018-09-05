Avrupa borsaları güne düşüşle başladı!

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 azalışla 378,51 puanda seyrederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,56 azalışla 12.139,93 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,29 değer kaybıyla 7.435,83 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 azalışla 5.314,25 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 20.591,32 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,19 gerileyerek 9.363,30 puanda bulunuyor.

Analistler, Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısı ve dünya kamuoyundan gelen açıklamaların küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu belirterek, bu durumun dünya borsalarında gerilemelere sebep olduğunu kaydetti.

Bugün, Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.