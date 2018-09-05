Başkan Erdoğan, seçimlerden önce söz vermişti... O kuruma bin 500 işçi alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli kömür ihtiyacının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Türkiye'deki taşkömürü ihtiyacının 1 milyon ton civarını yerli kaynaklardan üretiyoruz. Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak ziyaretinde Valilik programının ardından AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ve partililer tarafından karşılanan Bakan Dönmez, burada partililere hitap etti.

"1500 İŞÇİ ALINACAK"

Bakan Dönmez, "Kısaca geçtiğimiz yıl açıkladığımız milli enerji ve maden politikalarımızın en önemli ayaklarından birisi yerlileştirmektir. Yerli kaynakları azami derecede ekonomiye kazandırmak için yeni modeller yeni projeler hayata geçirdik. Onların önemli ayaklardan birisi de taşkömürü hususudur. Türkiye'de yaklaşık 30 milyon ton taşkömürü ihtiyacımız var. Bunun ancak 1 milyon ton civarını yerli kaynaklardan üretebiliyoruz. Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek. Mümkünse sıfırlamak. Onun için bu bölgede işçimiz, mühendisimiz, yöneticimiz hep birlikte üretimin ve dolayısıyla da istihdamın artması için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce TTK'ya 1500 işçi alımıyla ilgili söz vermişti. O söz bizim için talimat mahiyetindedir. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. O süreci hızlıca tamamladıktan sonra sür'atle işçi alımını da gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.