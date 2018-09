Esnafta yuan rüzgârı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Küresel arenada yaşanan ticaret savaşları ve Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerilim ticaretin sıcak noktalarında yeni trendler yaratmaya başladı. 50 binden fazla esnafın yer aldığı Tarihi Yarımada ve Kapalıçarşı bölgesinde birçok tüccar döviz tercihlerine Çin para birimi yuan ı da eklemeye başladı. Çin'in kendi para birimini dünyada rezerv para yapma hamlelerini takip eden esnaflar birikimlerinin bir kısmını yuana çeviriyor.Mısır Çarşısı'nda 20 yıldır esnaflık yapan Salim Mercan da geçen hafta birikimleri ile yuan aldığını belirtiyor. Mercan bu tercihinin sebebini şu sözlerle anlatıyor: "Çin ekonomisi her geçen gün ABD'nin tahtını sallıyor. Bana göre bu savaşın kazananı Çin olacak ve para birimi güçlenecek. 2 ya da üç sene sonra yuanda yüzde 100 değer artışı olacağı söyleniyor." Bir başka esnaf ise yuandaki değerlenme potansiyelinin bir politika gereği baskılandığını ifade ediyor. Bu baskının Çin devletinin bir politikası olduğunu ifade eden ticaret erbabı, "Bu baskılama kademeli şekilde kaldırılacak. Bu seviyelerden yuan bulmak imkânsız olacak" yorumunu yaptı.Kapalıçarşı'daki esnaflar da yuana olan ilgi artışını doğruluyor. Özellikle ithalatçı firmaların yuana yoğun ilgi gösterdiğini belirten döviz bürosu sahibi Mehmet Çam, "Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dünyayı yöneten liderler, yerel para birimi ile ticaretin başlaması için çaba sarf ediyor. Bu açıklamalar insanlara da yansıyor. Yuana olan ilginin artmasında bunun da payı var" dedi. TÜRK LİRASI 'NIN piyasada az bulunur hale gelmesi, Kapalıçarşı'da son dönemde yaşanan en önemli sıkıntılardan biri haline geldi. Bu nedenle, başta hafta sonları olmak üzere birçok döviz bürosu, mevcut kurların altında satışlar gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz hafta sonu dolar 6.55 TL iken, nakit sıkışıklığı nedeniyle 6.20'lerden satış yapıldığı belirtiliyor.YUANA olan ilginin artmasındaki nedenlerden bir diğeri de para birimin gelecekteki değerlenme potansiyeli. Zira, Çin'in yuanı dünyada bir rezerv para birimine dönüştürme hamlelerine her gün yeni halkalar ekleniyor. Bu yıl petrol alımlarında yuan kullanmayı planlayan Çin, Rusya ile yerel para birimi ile ticaret yapmak için harekete geçti.TRUMP yönetimi, Çin mallarına 200 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi koymayı düşünürken, Asya Pasifik bölgesinde yer alan 16 ülke dünyanın en büyük ticaret bloğunu oluşturmak için harekete geçti. Mega ticaret anlaşmasını hayata geçirmek için gün sayan ülkeler, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nden 10 ülkenin yanında Çin, Japonya, Güney Kore , Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda 'dan oluşuyor. Birlikte Brunei, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland ve Vietnam yer alıyor. Anlaşma tamamlandığında, küresel ekonominin yaklaşık üçte birini elinde tutacak.RUS otomobil üreticilerinin Türkiye ile parça ticaretinde dolar yerine yerel para birimlerini kullanacağı belirtildi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus otomobil üreticisi şirketlerin Türkiye ile parça ticaretinde Türk Lirası ile ödeme yapıp yapmadığı sorusuna, "Bir ay önce bir dizi meslektaşımızla yaptığımız görüşmelere göre üreticilerimiz yakın bir zamanda yerel para birimleri üzerinden ticarete geçmeye hazırlanıyordu" yanıtını verdi. Türk üretici şirketlerin şu anda ticarette yerel para birimlerine memnuniyetle geçtiğini söyleyen Manturov, "Yerel para birimlerine geçilmesi her zaman riskten korunmanıza yardımcı olur" dedi.