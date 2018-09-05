Katar’la 15 milyar $’lık anlaşmaya imza

KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede dile getirdiği 15 milyar dolarlık yatırım paketi anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el- Sani paraf attı. Bakan Pekcan, "Asırlardır devam eden Türk-Katar dostluğunun bugün yeni bir aşamasına geçiyoruz. Katar ile Türkiye arasındaki dostluk ve ekonomik ilişkilerin gerçekleşmesiyle ilgili özel bir anlaşma imzalıyoruz" ifadelerini kullandı. Ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılmasını amaçlayan söz konusu anlaşmayla başta petrol türevleri doğalgaz gibi girdilerin ucuza teminiyle üretimde maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor. Telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsayan anlaşma, Türkiye'nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlayacak.

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