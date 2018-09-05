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lılar gayrimenkul fonu için geldi

Giriş Tarihi: 5.9.2018
devlet fonu iştiraki olan Türkiye'de SPK lisanslı Qinvest Portföy Yönetimi, Türk şirketi Re-pie ile beraber Gayrimenkul Yatırım Fonu kurdu. Fonun SPK tarafından onaylanan iç tüzüğüne göre; döviz bazlı kiracısı olan ticari mülklere yatırım yapılacak. Re-pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, "Bu fon ile daha çok yabancı kurumsal yatırımcıyı ülkemize çekmeyi ve düzenli kupon ödemeleri ile yatırımcı bazımızı genişletmeyi hedefliyoruz" dedi. Kur hareketlerinin Türkiye gayrimenkul pazarını oldukça cazip hale getirdiğini ifade eden Çamlıbel, "Doğrudan yabancı yatırımcı çekeceğiz" diye konuştu.
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Katarlılar gayrimenkul fonu için geldi
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