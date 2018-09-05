Türkiye AB’ye referans oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Birliği'nin yaz-kış saati uygulamasını kalıcı hale getirmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Aklın yolu bir. Sabit saat uygulamasına 2016'da geçen Türkiye, AB'ye örnek ve referans oldu" dedi. Türkiye, sabit saat uygulamasıyla elektrik tüketiminde toplam 1.3 milyar kilovatsaatlik tasarruf elde etti.

5 AVRUPALI'DAN 4'Ü İSTEDİ

Avrupa Birliği'nin sabit saat konusunda anket yaptığını hatırlatan Bakan Dönmez, "Ankete katılan her 5 Avrupalı'dan 4'ü sabit saat uygulamasına geçilmesini istedi. AB'nin yapmış olduğu anket ve analizler sabit saat uygulamasını teyit ediyor. Sürecin sosyal, ekonomik ve psikolojik taraflarını düşündüğümüzde Türkiye'nin son iki yılda kat ettiği mesafe bizler için önemli bir tecrübe oldu" dedi.

KİŞİ BAŞI 64 SAAT AYDINLIK

Bakan Dönmez, uygulama dönemi sonuçları analiz edildiğinde yıl boyunca yaz saati uygulamasıyla elde edilen avantajların altını çizdi: "08:30- 17:30 mesai saatleri içerisinde 81 ilde kişi başı 64 saat, toplamda 6 bin 161 saat daha fazla aydınlıktan yararlanıldı. 17:00-18:00 saatlerindeki elektrik tüketiminin azaldığı, 08:00'de arttığı ancak pik saatlerdeki azalışın daha yüksek olduğu ve net bir tasarruf sağladığı, şebeke iletim sistemi açısından ortalama bin 879 megavatsaatlık bir hareket kabiliyeti oluşturduğu, diğer bir ifadeyle maliyeti 2 milyar dolar olan 2 bin megavatlık ilave enerji santrali ihtiyacını ortadan kaldırdı. Türkiye'nin artan güneş enerjisi santralleri ile buradan gün ışığında yapılan üretimin mesai saatleri ve elektrik tüketim profili ile uyumunun arttığı tecrübe edildi."

AVRUPA BİRLİĞİ ANKET YAPTI

AB Komisyonu kıta genelinde 4.6 milyon Avrupalı'nın görüşüne başvurarak yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeyi masaya yatırdı. Yaklaşık 6 hafta süren anketin ardından görüşüne başvurulan vatandaşların yüzde 80'den fazlası kalıcı yaz saatinden yana oy kullandı.