Amazon da 1 trilyon $ kulübünde

E- Ticaret devi Amazon
1 trilyon dolar değere ulaşan ikinci firma oldu. Apple
'dan sonra 1 trilyon dolara ulaşan firma, önceki gün yüzde 2 yükselerek 2 bin 50 doları aşan hisse başına değer sayesinde bu rakama ulaştı. Borsalarda boğa piyasasının başladığı Mart 2009'dan bu yana Amazon hisselerindeki yükseliş yüzde 3 bini geçti. Dünyanın en zengin insanı olan Amazon kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos
'un serveti de bir günde 2.6 milyar dolar artışla 170 milyar dolara yaklaştı. Amazon'un bu yıl veya gelecek sene Türkiye'ye yatırım yapması beklenirken, şirketin merkez için İstanbul'da yer baktığı bildirilmişti.