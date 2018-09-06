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Çerkezköylü fırıncı fırsatçılara inat nı indirdi

Giriş Tarihi: 6.9.2018
'ın Çerkezköy ilçesi Fırıncılar Derneği Başkanı Mehmet Sait Erdem, kendisine ait ekmek fırınında nı 1 lira 25 kuruştan 75 kuruşa indirdi. Doların artışına ve bu artışı fırsatçılığı çevirenlere tepki gösteren Erdem, "Memlekette kriz yok. Kriz havası oluşturan fırsatçılar var" dedi. Erdem, yaptığı kampanya ile doların artışını fırsata çevirenlere tepki gösterdi. Erdem, memlekette kriz havası oluşturulduğunu, bunu da fırsatçıların yaptığını kaydetti. Erdem, "Bizim bu fiyatları indirmemizin tek nedeni, üretici ile tüketiciyi karşı karşıya getirip aracıları aradan çıkarıp hem üretici kazansın, hem de tüketici kazansın düşüncesidir.

Fırat Keskinkılıç
piyasalar
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Çerkezköylü fırıncı fırsatçılara inat ekmek fiyatını indirdi
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