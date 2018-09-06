Doğalgazda TL dönemi başlıyor

Doğalgaz borsasında alım-satım işlemleri TL üzerinden yapılacak, günlük referans fiyat da TL olarak belirlenecek. Bu sayede ilerleyen yıllarda bölgede gerçekleşecek doğalgaz ticaretinde TL'nin referans alınmasının önü açılmış oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Doğalgaz Borsası'nda ticaret yapacak tarafların alış-satış teklifleri sırasında verebilecekleri fiyat sınırları ile dengeleme amaçlı işlemlere ilişkin sınırları belirledi. Doğalgaz borsasında piyasa oyuncuları tarafından fiyat teklifleri bin standart metreküplük (Sm3) miktarlar üzerinden verilebilirken, işlem yapacak piyasa oyuncuları bin Sm3 doğalgaz için sıfır lira ile 2 bin lira arasında fiyat teklifi verebilecekler. 1 Eylül'den bu yana işlemlere açık olan doğalgaz borsasında ilk dört gün içerisinde yapılan işlemlerde fiyat ortalaması bin 650 lira/1000 Sm3 seviyelerinde oluşmaya başladı.

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