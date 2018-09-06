Fırsatçılar gözünü vatandaşın ekmeğine dikti

Son günlerde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, en çok fırsatçıların işine yaradı. Geçtiğimiz hafta 70 liraya satılan 50 kilogramlık bir çuval unun fiyatı 100 liraya çıktı. Mecburi olarak yüzlerce çuval un almak zorunda kalan fırıncı esnafı iflas noktasına gelirken, doların artışını bahane edip fiyatları yükselten fabrikalara tepki gösterdi. Halkı zor durumda bırakmayacaklarını belirten fırıncılar, una yapılan zamma rağmen ekmek fiyatlarını değiştirmeyeceklerini söyledi.

"DOLARDAKİ ARTIŞI BAHANE EDEREK UN FİYATLARINI YÜKSELTİYORLAR"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde fırın işleten Ali Çavdar isimli esnaf, un fiyatlarının önüne geçemediklerini söyledi. Çavdar, "Dolardaki artışı bahane ederek un fiyatlarını yükseltiyorlar. Biz de çok zor durumdayız. Kazancımız olmuyor. Bir çuval unda 20-30 lira zam oldu. 70 liradan aldığımız un 95-100 liraya çıktı. Ekmek fiyatı aynı, fiyat aldık ama zam yapmadık, aynı fiyattan veriyoruz" dedi.

Fırıncı esnafı Hacı Kabalaklı buğdayın kilogramının 1 lira 15 kuruş olmasına rağmen un fiyatlarının 100 liraya yükseldiğini söyledi. Kabalaklı, "70 liradan 100 liraya çıktı. Her fabrika kendi kafasına göre zam yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuya bir el atması lazım. Un çuvalına yapılan zamlara rağmen biz ekmek fiyatlarına zam yapmadık, vatandaşın mağdur olmaması için. Vatandaşta para yok ki eve ekmek götürsün, yetkililerin bu duruma bir an önce el atmasını istiyoruz" diye konuştu.