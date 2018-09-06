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Lüks giyim markası 'den flaş karar

'nin lüks giyim markası , milyonlarca sterlin değerinde satılmayan ürünleri yakarak imha etme uygulamasına son verdiğini açıkladı.

REUTERS Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 11:44

Çevre duyarlılığı konusunda yaygın olarak eleştirilen şirket bundan sonra koleksiyonlarında gerçek kürk de kullanmayacak.

Geçen yıl 28.6 milyon sterlin değerinde satılmamış ürününü yakan yeni tasarımcısı Riccardo Tisci ile ilk koleksiyonunu hazırlarken, şirketin bundan sonra toplum ve çevre sorumluluğuna daha fazla önem vereceğini açıkladı.

Şirket Versace, Gucci ve Stella McCartney gibi diğer ünlü markaları izleyerek bundan sonra tavşan, tilki, vizon ve Asya rakunu gibi hayvanların kürklerini de kullanmayacak.

Burberry CEO'su Marco Gobbetti, "Çağımızda lüks, topluma ve çevreye karşı sorumluluk taşımayı gerektirir. Bu, Burberry'nin temel anlayışı ve uzun vadeli başarısının anahtarıdır" dedi.

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Lüks giyim markası Burberry'den flaş karar
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