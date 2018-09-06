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büyüme hedeflerini düşürdü

Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı, 2018 ve 2019 tarihinde öngörülen büyüme rakamlarını revize ederek düşürdü.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 09:39
Rusya büyüme hedeflerini düşürdü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 Eylül tarihi itibariyle 'nın daha önce öngördüğü büyüme rakamlarını revize ederek 0,1 puan düşürdüğü ifade edildi. Bakanlık açıklamasına göre, Rusya'nın 2018 yılı büyüme tahmini 1,9'dan 1,8'e düşürüldü.

Bakanlık tarafından 2019 tarihli büyüme öngörüsünde de revizyona gidildi. Bakanlığın daha önce Rusya için 2019'daki büyüme tahmini 1,4 olarak açıklanmıştı. Bakanlık 2019 tahmininde de revizyona giderek, tahminini 1,4'ten 1,3'e düşürdü.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR ETKİLİ OLDU

Raporda, tahminlerin revize edilmesinin sebepleri olarak; Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, finansal piyasalarda volatilitenin artması, sermaye çıkışlarının hızlanması ve borçlanma senetlerinin getirilerinin artması nedeniyle iş dünyasındaki bozulma gösterildi. Geçtiğimiz yıl ise 2018 tahminleri için öngörülen yüzde 2,1 tahmini revize edilerek 1,9'a indirilmişti.

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Rusya büyüme hedeflerini düşürdü
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