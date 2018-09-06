Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, tam, gram altın fiyatları burada!

Son dakika haberi... Altın fiyatları konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Altın Türk kültüründe oldukça fazla öneme sahip bir unsurdur. Dolar ve euronun aksine Türk vatandaşlarının en çok benimsediği yatırım aracı olan altın bugün ne kadar? gibi soruların yanıtlarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Altın fiyatları konusunda yapılan araştırmalar arasında en çok tercih edilen altın türü Çeyrek altındır. Çeyrek altın ne kadar? sorusu ekonomi araştırmalarında en çok aratılan soruların başında gelmektedir. Özellikle yatırım amaçlı ve düğünlerde en çok altın tercih edilir. Altın birikim olarakta dolardan daha çok tercih edilir. Peki 6 Eylül altın fiyatları ne kadar? 6 Eylül Çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın en çok tercih edilen altın türüdür. Düğünlerde veya yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altın türü olan çeyrek altın ile ilgili tüm detaylar bu başlık altında. Çeyrek altın kültürümüzde gelin ve damada en çok armağan edilen altın çeşitleri arasındadır. Çeyrek altın bugün 404,47 TL'den alınırken 414,16 TL'den satılıyor.