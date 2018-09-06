Trilyonluk buluşma

ABD'nin ekonomik saldırılarına karşı güçlü bir mücadele yürüten Türkiye, Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Son dönemde Çinli işadamlarının radarına giren Türkiye, şimdi de Japonya'nın gözdesi haline geldi. Toplam ciroları 5 trilyon doları aşan dünya devi şirketlerin üst düzey yöneticisi 250 Japon işadamı 19 Eylül'de İstanbul'a gelecek. DEİK tarafından düzenlenecek olan Türkiye-Japonya İş Forumu'na Mitsubishi'nin başkanından Toyata'nın başkan yardımcısına, Kamu Özel İşbirliği modeliyle hayata geçirilen Şehir Hastaneleri'nin yatırımcılarından Sojitz'in patronu ve Mitsui'nin sahibine kadar 250 iş insanı, 250 Türk sanayiciyle buluşarak Türkiye'deki yatırım fırsatlarını masaya yatıracak.

SANAYİCİLER GELİYOR

DEİK Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, Japon iş insanlarının Türkiye'ye güvendiğini ve buraya yatırım yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin gerçek olmadığını belirten Tosyalı, "Bugün Türkiye'nin yaşadığı ekonomik buhran ülkemizin gerçek göstergeleri değil. Türkiye'de güçlü bir sanayi ve ekonomi var. Biz de buluşmada Japon yöneticilere bunu anlatacağız" dedi. Japon iş insanlarının tamamının reel yatırımcı olduğunun altını çizen Tosyalı, "Sanayi alanında yatırımları olan ve üretim yapan şirketler geliyor. Bu isimleri Türkiye'deki sanayicilerle buluşturup yeni bir sinerji oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ HUB GÖRÜYORLAR

Buluşmada yeni yatırımların yanı sıra farklı pazarlarda ortaklıkların da gündeme geleceğini anlatan Tosyalı, "Japonlar, Afrika pazarına açılmak istiyor. Türkiye'yi de hub olarak görüyorlar. Ancak bu pazarı çok iyi tanımıyorlar. Türkler Afrika'da ciddi yatırımlar yaptı. Bizim tecrübelerimiz ve girişimciliğimiz, onların disipliniyle birleştiğinde yeni pazarlarda güzel işlere imza atabiliriz" şeklinde konuştu. Japonların Türkiye'de de sağlık, enerji, inşaat ve lojistik sektörleriyle ilgilendiğini anlatan Tosyalı, bu alandaki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini kaydetti. Türkiye ile Japonya arasında serbest ticaret anlaşmasında sona yaklaşıldığını aktaran Tosyalı, "Bir yıl içinde sonuçlanacağını düşünüyoruz. Böylece ticaret hacminin de katlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye Japonya'ya 400 milyon dolarlık ihracat yaparken, 4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Önümüzdeki 2 yılda Japonya'ya yapılan ihracatı 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Tosyalı, "Japonya'da ciddi bir orkinos tüketimi var. Ülkeye yaptığımız ihracatın da yüzde 50'si su ürünleri sektöründen geliyor. Ayrıca Japonya tekstil sektörü için de çok iyi bir pazar. Buraya olan tekstil ihracatını geliştirmek için lojistik altyapısının güçlenmesi gerekiyor. Bunlar hayata geçtiğinde ihracatımız pozitif etkilenecek" dedi.