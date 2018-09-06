Trump: Çin ile ticaret anlaşması yapmaya hazır değilim

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin, birbirlerinden ithal ettiği 50'şer milyar dolar tutarında ürüne gümrük vergisi getirdiler. Trump, şimdi Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarında ürüne daha gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor.

Trump dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin ile görüşmelerimizde çok başarılı olduk ancak onların arzu ettiği anlaşmaya biz hazır değiliz" dedi. Trump herhangi bir ayrıntı vermedi.

"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ AMA..."

Trump, "Çin ile görüşmeye devam edeceğiz. Başkan Xi (Jinping'e)) büyük saygı duyuyorum... Ama şu anda böyle bir anlaşma yapamayız" dedi.

ABD Beijing'den Çin piyasasını ABD'li şirketlere daha fazla açmasını, Amerikan şirketlerin fikri mülkiyet haklarını korumasını, Çinli sanayi şirketlerine uyguladığı sübvansiyonları durdurmasını ve iki ülke arasında ABD aleyhine 375 milyar dolarlık dış ticaret açığını azaltmasını istiyor.