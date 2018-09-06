Türk firması, Amerikalı firma ile 2 milyon dolarlık anlaşma sağladı

Merkezi İstanbul'da olan Türk firması, patent ve tasarımı tamamen kendisine ait olarak ürettiği dökme yük tahliyesinde kullanılan uzaktan kumandalı kepçelerinin ihracatı için Amerikalı firma ile 2 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Amerika Birleşik Devletlerinin ekonomik savaş ilan etmesine rağmen Türkiye'de üretim yapan firmaların ürettiği ürünlerin ABD pazarına ihracatları kesintisiz devam ediyor. Son olarak Amerikalı bir firma ile İstanbul ve Kocaeli'de 1984 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Güven Kepçe Makine İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., tarafından üretilen yerli üretim uzaktan kumandalı kepçeler, 2 milyon dolarlık bir sözleşme sonrası Amerika'ya ihracat edilecek. Türk Patent Enstitüsü tarafından "Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi" ile 4 çeşit kepçelerinin tescillendiği Güven Kepçe firması, dökme yük tahliyesinde kullanılan ve uzaktan kumanda ile çalışan kendi üretimi olan kepçe için Amerikalı bir firmayla sözleşme imzaladı. İlk etapta 2 milyon dolarlık bir sözleşme imzalanan kepçenin özel bir limanda kullanılacağı öğrenildi.



"Bu, ülkemize olan güvenin de ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir"

Yapılacak olan ihracatın Türkiye'ye olan güvenin göstergesi olduğunu ifade eden Güven Kepçe Makine İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. yönetim kurulu üyesi Murat Demir, "Türkiye'ye ekonomik saldırı yapan Amerika, sadece devlet olarak uyguladığı bu saldırıyı özel firmalar Trump'ın aldığı kararların aksine bir yol izliyor. Bunu Güven Kepçe firmamızla yapılan anlaşmayla açık bir şekilde görmüş olduk. Amerikalı firma, ülkemize gelerek Türk firması olan Güven Kepçe'nin ürettiği ekipmanlardan çok memnun olduğunu belirterek, ABD tarafından ülkemize çelik ve alüminyuma ek vergiler getirmesine rağmen önemli bir sözleşme imzalandı. Bu, ülkemize olan güvenin de ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Bunun dışında başka bir Amerikalı firma ile de görüşme aşamasındayız. İnşallah yakın bir zamanda da bu Amerikalı firmayla da sözleşme imzalayacağız" dedi.



Sektörde dünya devleriyle rekabet eden Türk firması

Kastamonulu olan Güven Kepçe firmasının ürettiği Patent ve tasarımı tamamen firmaya ait dökme yük tahliyesinde kullanılan ve uzaktan kumanda ile çalışan Kepçe (Radio Remote Control Grab) için Amerikalı firmayla 2 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını belirten Demir, "İhracat edilecek olan kepçeler, Amerika'da özel bir limanda kullanılacak. Bu ekipmanlar sektörde son 4 yılda en fazla tercih edilen ekipmanlar olarak dikkat çekiyor. Firma son 4 yılda kendi sektöründe liman ekipmanı üretiminde adet olarak Dünyada ilk sırada yer almaya devam ediyor. Türk firması olan Güven Kepçe, dünyada Almanya, Çin, Hollanda, Amerika, Japonya, İtalya, Hindistan gibi ülkelerle de rekabet ediyor. Gerek kalite, gerek fiyat politikası ve teknik servis yedek parça temini ile firma, tedarik listelerinde ilk sırada yer alıyor" diye konuştu.



Üretimde çalışanların yüzde 90'ı Kastamonulu

Güven Kepçe firmasının aynı zamanda geçtiğimiz günler de Japonya'nın önemli bir firması ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını ifade eden Demir, "Kastamonulu olan bu firma, Dünya'nın en büyük dökme yük firması olan Oldendorf alman firması ile de anlaşma imzaladı. Güven Kepçe, dünya denizcilik sektöründe ülkemiz en iyi şekilde temsil etmekte olup ülke ekonomisine önemli ihracat katkısı sunuyor. 100 kişinin çalıştığı firmada yüzde 90 civarında Kastamonulu hemşehrilerimiz istihdam ediliyor. Güven Kepçe, aynı zamanda Cide Belediyesine 6 milyon lirayı aşkın bağış yaparak destek sağladı. Cideliler Firması ile 8 milyon liralık hizmet yatırımı yine Cide ilçesine yaptı. Cideliler firmasında da 40 kişi istihdam ediliyor" şeklinde konuştu.

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