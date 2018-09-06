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’da yönetim değişti

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Türk Telekom’da yönetim değişti

'un yönetim ve denetim kurullarında dün değişiklik gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom Üyesi olarak atanırken, aynı zamanda da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ise Türk Telekom Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. Türk Telekom Denetim Kurulu üyesi Salih Orakçı ve da görevlerinden istifa ederken, denetim kurulunda boşalan üyeliklere Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu seçildi.

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Türk Telekom’da yönetim değişti
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