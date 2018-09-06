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'den yardım talebinde bulunmadı

Uluslararası Para Fonu () Sözcüsü Gerry Rice, 'nin IMF'den herhangi bir yardım talebinde bulunmadığını söyledi. Rice, "Türkiye ile ilgili gelişmeleri yakında izliyoruz. Şunu açıklıkla söylemek gerekir ki, Türkiye IMF'den herhangi bir finansal yardım talebinde bulunmadı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 23:23

'nin, 'nin makroekonomik konumunun istikrara kavuşturulması, güvenin yeniden tesis edilmesi konularında 'nın bağımsızlığını sağlamak için gerekli önlemleri almayı önerdiğini vurgulayan Rice, "Türkiye'ye daha önce de söylediğimiz gibi piyasadaki istikrarsızlığın ışığında yetkililerin makroekonomik istikrarı teşvik etmek ve dengesizlikleri azaltmak için sağlam ekonomi politikalarına olan açık bağlılığı göstermekten fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bunun kritik bir parçası, bunu daha önce de belirttik. Fiyat istikrarını sağlama görevini sürdürmek için Merkez Bankası'nın tam operasyonel bağımsızlığını sağlamak olacaktır. Şunu da açıklıkla söylemek gerekir ki Türkiye'den IMF'den mali destek talebinde bulunmadı" dedi.

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Türkiye IMF'den yardım talebinde bulunmadı
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