5 bin metrekarede kablo Ar-Ge’si yapıyor

Prysmıan Kablo, Mudanya Ar-Ge Merkezi çalışmaları ile teknolojiye ve inovasyona yatırımını yüzde 22 oranında artırdı. Prysmian Kablo, kullanıcıları teknolojik yenilikler ve üstün performanslı ürünlerle buluşturarak, Türkiye
'nin rekabet gücünü geliştirmeyi hedefliyor. Kablo sektöründe Türkiye'nin ilk ve tek "Ar-Ge Merkezi" belgesine sahip olmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını ifade eden Prysmian Group
Türkiye CEO'su Erkan Aydoğdu, inovasyon ve gelişime öncülük ederek, çevreye duyarlı yeni ürün ve sistemler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini söylüyor. Aydoğdu; "Mudanya fabrikamızda bulunan Ar-Ge Merkezimiz, uluslararası platformda, kablo üretimi ve malzeme teknolojileri konusunun lideri Prysmian Group bünyesindeki 25 Ar-Ge Merkezi'nden biridir. Kablo sektöründeki ilk Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge Merkezimizdeki inovasyon ve ürün geliştirme çalışmalarına ek olarak, 2017 sonunda, tamamlanmış 2 ve devam eden 3 Tübitak
Projesi ile toplamda 5 adet Tübitak projemiz bulunuyor. Merkezimizde yeni teknolojilerle katma değeri yüksek projelere imza atmaya devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.