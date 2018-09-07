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Son dakika: Çalışma Bakanlığından personel mjüdesi

Son dakika: Çalışma Bakanlığı personel alımı için duyuru yaptı. Çalışma Bakanlığı yaptığı açıklamada toplum yararına 80 bin kişiyi işe alacağını duyurdu. 80 bin kişi okulların temizlik, bakım ve onarım görevlerinde çalışacak.

Giriş Tarihi: 7.9.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 10:32
Son dakika: Çalışma Bakanlığından personel mjüdesi

Konu ile ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Üç bakanlık arasında imzalanacak "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" işbirliği protokolüyle, Bakanlığına bağlı okullara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kanalıyla, okulların temizligˆi, bakım ve onarımı ic¸in Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kis¸ilik o¨denegˆi il mu¨du¨rlu¨klerine aktaracak. Ayrıca, okullarımızda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20.000 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi', okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacaklar. Bo¨ylece toplamda 80 bin kis¸i TYP'den faydalanacak.

TYP'ye ilis¸kin bas¸vurular I·S¸KUR u¨zerinden alınırken, program okulların ac¸ılmasıyla birlikte bas¸layacak" denildi.

Konuyla ilgili ac¸ıklamada bulunan Aile, C¸alıs¸ma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zu¨mru¨t Selc¸uk, "Yu¨ru¨tu¨len c¸alıs¸malar ile çocuklarımızın ve genc¸lerimizin daha sagˆlıklı ve gu¨venli bir ortamda egˆitim almasının kaliteli egˆitimin olmazsa olmaz bir parc¸ası oldugˆunun bilinciyle hem ailelerin go¨zu¨nu¨n arkada kalmaması hem de evlatlarımızın hijyenik s¸artlarda egˆitim alması ic¸in Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile beraber o¨nemli bir adım atıyoruz" dedi.

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